College van Heerde jubelt: pand Van Setten/Van Loenen is na jaren verkocht

Grote zorgen bij vogelaar Adri uit Vorchten: ‘Ringmus verhongert in te net landschap’

20 januari Het gaat niet goed met de ringmus, zegt Adri Hottinga. ,,Ook in onze omgeving gaat de ringmus hard achteruit. Ik denk dat je in Wapenveld geen ringmus meer zult vinden. Als er al jonge vogels worden uitgebroed, verhongeren ze in het boerenland waar amper nog graan of onkruidzaad te vinden is.’’ Het blijkt volgens Hottingaook uit de jaarlijkse vogeltelling.