Corona laait op: 9 nieuwe besmettingen onder koorleden in Heerde

Een aantal zangkoren in Heerde is sinds een paar weken weer aan het zingen. In een bericht aan de inwoners laat locoburgemeester Wolbert Meijer vandaag weten dat onderzoek van de GGD laat zien dat negen van de twaalf recente besmettingen zich voordoen onder leden van twee koren. Meijer doet een dringend verzoek aan alle koren in de gemeente om ‘voorlopig af te zien van repetities en uitvoeringen’. Om welke twee koren het gaat, is niet bekend gemaakt.

Genadeloos

Heerde werd hard getroffen door corona. Het verwoestende virus sloeg genadeloos toe bij mannenkoor De Lofzang, zo’n 35 tot 40 procent van de leden wordt ziek en zes mannen overlijden. Dit koor is nog niet weer bij elkaar geweest en heeft de repetities nog niet hervat. ,,En dat gaat voorlopig ook niet gebeuren, gezien de laatste ontwikkelingen‘’, vermoedt bestuurslid Hans van Es. ,,Dat moeten we ook niet willen. Dit is slecht nieuws, ik schrik hier echt van. Laten we alsjeblieft voorzichtig doen.’

Door virus geveld

Dat vraagt ook Wolbert Meijer. De locoburgemeester ondervond aan de lijve wat corona is, hij werd in maart geveld door het virus. ,,Om te zorgen dat de cijfers in de gemeente Heerde niet verder gaan stijgen, blijft het belangrijk om ons aan de basisrichtlijnen te houden. Houd vol! Alleen samen houden we corona onder controle.’’