Culturele Markt feest voor iedereen in Heerde

Woningen op oude plek Wendhorst Heerde wekken wrevel bij omwonenden

7:30 De hele buurt is tegen, maar de overgrote meerderheid van de raad is voor het inbreidingsplan Heerderhof, dat voorziet in de bouw van 54 woningen in Heerde. Wethouder Jan Berkhoff belooft de komende twee weken te onderzoeken of aanpassingen nog mogelijk zijn.