Damster Eva Houtjes koninklijk onderscheiden in Heerde

Provincie helpt H2O-gemeenten bij aanslui­ting snelweg

13 juli Een nieuwe aansluiting van de provinciale weg op de A28 bij bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek is dichtbij. De Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland willen een overbruggend bedrag van 3,9 miljoen euro in de begroting van volgend jaar opnemen en voor dit project beschikbaar stellen.