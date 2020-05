De dood kwam als een sluipmoordenaar in Heerde. Het begon met een kopje koffie

Voedsel­bank Heerde verhuist opnieuw: ‘We willen geen zigeuners worden’

29 mei De Faberhal wordt tot half augustus het onderkomen van de Voedselbank in Heerde. Dinsdag is de eerste uitgifte in de sporthal. De tijdelijke locatie is groot genoeg om te kunnen voldoen aan de afstandsregels in verband met het coronavirus. ,,Maar wij willen geen zigeuners worden", zegt voorzitter Thea van Amersfoort.