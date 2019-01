De Graaf stapt uit openbaar bestuur

Op 31 december is Fred de Graaf formeel voor het laatst werkzaam als interim-burgemeester van Heerde. Op zijn ‘afscheidstournee’ is de zeer ervaren bestuurder niet te beroerd om nog wat waarschuwende vingers te heffen.

,,Geen denken aan’’, meldt De Graaf eerst, als hem wordt gevraagd of hij te porren is om tijdelijk burgemeester te worden van Apeldoorn, als vervanger van scheidend burgervader John Berends, die Commissaris van de Koning van Gelderland wordt. ,,Ik leg de pannen erop’', verduidelijkt De Graaf besluit om te stoppen in het openbaar bestuur. ,,In februari word ik 69 jaar, dan vind ik het mooi geweest. Einde oefening.’’

De Graaf sluit niet uit dat hij in de toekomst wel nog af en toe tijdelijke advies- of bestuursklussen aanneemt, naast diverse doorlopende functies die hij op dat vlak al vervult. ,,Maar mijn neiging om nee te zeggen tegen nieuwe taken, is vooralsnog groot. Ik wil thuis mijn boekenkast gaan leeg lezen.’’

Vlak voor zijn definitieve vertrek uit Heerde nam De Graaf gisteren in drie heikele kwesties in de (regionale) politiek nog eens duidelijk stelling. Hij bekritiseerde minister Cora van Nieuwenhuizen over haar uitspraken over mogelijke uitbreiding van vliegveld Lelystad in niet mis te verstane bewoordingen.

Sociaal domein

Ook stak De Graaf een waarschuwende vinger op naar de hogere overheid ten aanzien van decentralisaties in het sociale domein. ,,We stevenen met open ogen op de afgrond af. Veel gemeenten, waaronder Heerde, kampen met onbeheersbare tekorten in sociale portefeuilles. Gemeenten kregen voor de taken van wmo en jeugdzorg eerst al een efficiencykorting van dertig procent opgelegd. En daarnaast wordt nu steeds nog steeds uitgegaan van gelijkblijvende kosten. Dit terwijl de kosten in die domeinen alleen maar stijgen. Zulke bedragen kunnen gemeenten niet blijven opvangen door ozb te verhogen of andere belastingen te heffen. Na de crisis en allerlei bezuinigingen zit er geen vlees meer op de botten. Er moet vanuit de landelijke politiek op deze dossiers dus heel snel boter bij de bis komen, anders loopt het mis.’’

Herinrichting