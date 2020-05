De grutto komt weer terug in het Wapenvelder Broek

Het is een genot om met Bernard van ’t Land door het Wapenvelder Broek te banjeren. Natuurlijk is het weer schitterend maar in die entourage de grutto’s en scholeksters te zien foerageren is hartverwarmend. Opeens gaat in het gebied het alarm af. Een stuk of zes, zeven wulpen schieten met een doordringende roep de lucht in, binnen de kortste keren voegen zich daar een handvol grutto’s en een tiental kieviten bij. ,,Ik denk dat daar een wezel of hermelijntje rondzwerft. In de lucht is niets te zien dus is er op de grond gevaar’’, weet Van ‘t Land uit ervaring. En die heeft hij: ,,Als jongen van twaalf jaar zocht ik al kievitseieren.’’