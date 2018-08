De ultieme pitstop in het Zwolse bos bij 'Liesje'

IJsjes eten en koffie drinken kan vanaf nu bij de ingang van het Zwolse Bos in Heerde. De droom van Elisabeth van Amersfoort uit Wapenveld is werkelijkheid geworden. Ze is gestart met haar eigen foodtruck: ‘Liesjes Pitstop’.

De vlag bij de parkeerplaats langs de Kamperweg in Heerde, tegenover het Heerderstrand en nabij de snelweg A50, wappert deze morgen vrolijk in de wind. Het moet de passanten wijzen op de nieuwe foodtruck die even verderop in de bossen staat. ,,Mensen die hier vaker komen zie je soms verbaasd achterom kijken. Omdat hier opeens iets staat”, zegt eigenaar Elisabeth van Amersfoort.

Haar voornamelijk opvallend gele foodtruck moet de ultieme pitstop voor de mensen worden. Voor toeristen en vakantiegangers, zoals deze morgen, maar ook zeker voor de mensen uit Heerde zelf. ,,Er moet wat meer in Heerde komen. We hebben nu iets gecreëerd om naar het bos te komen. Even hierheen rijden, de hond uitlaten of sporten en dan een lekker ijsje. Dat is het ideale plaatje”, aldus Van Amersfoort.

Reacties

Sinds eind juli staat Van Amersfoort met haar foodtruck ‘Liesjes Pitstop’ op de parkeerplaats, aan de rand van het Zwolse Bos. ,,De reacties zijn heel erg leuk. Het is nu vooral even kijken hoe het gaat, maar het is een fantastische plek. Nu voor ijs of koffie, en later dit jaar voor warmere gerechten.”

Dat Van Amersfoort hier staat deze morgen heeft ook te maken met haar fysieke malheur. ,,Ik werkte altijd gewoon, maar op een gegeven moment kon ik het tempo door onder meer een versleten knie niet meer aan en kwam ik thuis te zitten. Toen dacht ik: misschien moet ik iets voor mezelf beginnen. Wat later ging ik met mijn man

Aris naar een evenement met allerlei foodtrucks. Toen wist ik het: dit wil ik ook.”

De zoektocht naar een geschikte wagen via Marktplaats bracht Van Amersfoort bij een soort oude camper van Peugeot, uit 1980. ,,Vervolgens ben ik er zelfstandig aan gaan sleutelen. Heel veel werk heb ik gewoon zelf gedaan. Ik ben een soort halve man, haha. In totaal ben ik er een jaar en drie maanden ongeveer mee bezig geweest. Sinds mei is die gereed en kunnen mensen ons ook inhuren voor feestjes of partijen.”

Nieuw bankje

In de tussentijd is er gewerkt aan een vergunning voor op locatie. ,,Deze plek had ik gelijk al in het hoofd. Ik loop hier wel eens met de hond en er staan hier altijd auto’s. Dit is een populaire plaats.” De toestemming van Staatsbosbeheer voor de locatie bleek vooral een formaliteit en sinds eind juni staat ze op haar plek. ,,We hebben zelf het bos al netjes gemaakt, door takken op te ruimen. Ook komt er, naast onze eigen meubilair, nog een nieuw bankje.”

Ze is niet ontevreden over haar eerste weken. ,,De horeca is een mooi vak. Ik wil graag mensen blij maken. Je probeert ze te bedienen zoals ik zelf bediend zou willen worden.”

Als het allemaal goed gaat wil Van Amersfoort haar plannen nog wel uitbreiden. ,,Ik krijg hulp van mijn man Aris en andere familieleden. In het begin moet je het toch met elkaar doen. Je moet maar zien hoe het gaat. Het motto bij ons op Facebook is ‘wees lief voor elkaar en leef’. Je moet nu leven en niet later. Want nu kan het nog.”