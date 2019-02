De Zwemvijver van het Jaar komt uit... Heerde

Drie keer is scheepsrecht?

,,Ik was al voor de vierde keer genomineerd. Maar de afgelopen twee jaar werd ik steeds tweede. We zaten er tegenaan te hikken en gelukkig zijn we nu een keer eerste geworden. Ik ben toch wel trots. Door de nominatie alleen al, en nu ook door het winnen, krijg je aanzien bij opdrachtgevers. Wij staan op de kaart als goede zwemvijverbouwers.”

Wat voor een zwemvijver heeft gewonnen?

,,Het is de meest natuurlijke variant met heel veel flora en fauna. Het lijkt net een echte vijver, maar een deel van 25 bij 6 meter is zo ingericht dat je er in kunst zwemmen. Het is met een glazen tussenwandje, die je van bovenaf niet ziet, afgescheiden van het net zo grote plantengebied. Het water wordt zachtjes rondgepompt door beide gebieden. Het kleinste groene leven wordt gegeten door het kleinste dierlijke leven, wat als het verzadigd is naar de bodem zakt en zo het water reinigt.”

Waarom worden zwemvijvers populairder?

,,Het duurzaamheidsverhaal. Mensen willen van het chloor af, want op lange termijn is het niet heel gezond. Mensen die écht van natuur houden, willen een zwemvijver die onderdeel is van de tuin. Dus met waterlelies, krabbenscheren; alles wat ook in een gewone vijver groeit. Inderdaad, de meeste zwemvijvers vind je niet in reguliere woonwijken, want de aanleg kost tussen de 25 en 35 duizend euro.”

Heb je er zelf een in de tuin?

,,Ja, in onze modeltuin die grenst aan de privétuin. Het bevalt heel goed. Het water is glashelder, je kijkt zo 1,5 tot 2 meter diep. Het is heel andere beleving dan een klassiek chloorbad. Dan wil je het liefst water dan 28 graden is. Ga je naar het Heerderstrand of een andere plas, dan heb je die verwachting niet. Dus in een zwemvijver ook niet, want het water is zachter en het is alsof je in een natuurgebied zwemt. De planten zijn dichtbij. De beleving is anders dan in een kil en kaal bad.”

En nu internationaal?