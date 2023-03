Deze oude woning moet worden gesloopt, maar gaat daarmee iets kostbaars verloren? ‘Niemand heeft er serieus naar gekeken’

Opvolger Veluwe Duurzaam heeft (nog) geen coaches die thuis besparende tips komen geven

Duurzaamheidsloket Noord-Veluwe is nog op zoek naar coaches die bij mensen thuis advies willen geven over het nemen van energiebesparende maatregelen. Het loket is de opvolger van Veluwe Duurzaam, dat tot 1 maart de inwoners van zeven Noord-Veluwse gemeenten hielp met informatie over energie besparen en klimaatadaptie.