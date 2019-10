Deze sleutelhanger moet ervoor zorgen dat Jaap uit Heerde betere gesprekken kan voeren

Na een lange revalidatieperiode kan hij weer werken, lachen en een sociaal leven leiden. Jaap Bredenhof (57) uit Heerde heeft na twee herseninfarcten zijn leven weer op de rit. Gesprekken met anderen zijn wel een uitdading, door de taalstoornis (afasie) die hij eraan over heeft gehouden. Maar nu er een speciale sleutelhanger is ontworpen voor mensen met afasie, moeten de gesprekken beter worden.

Quote Soms zei ik ja, maar ik bedoelde nee. Het heeft zo'n impact, dat is ongeloof­lijk Jaap Bredenhof Een ‘snelle jongen’, zo omschrijft Jaap Bredenhof (56) zichzelf. De voormalig bedrijfsleider zat nooit stil, werkte zo’n tachtig uur per week en had een druk sociaal leven. Tot hij bijna acht jaar geleden ineens knock-out ging. Zoekend naar de juiste woorden en met veel pauzes vertelt hij rustig dat het een herseninfarct was. ,,Nadat ik twee weken in het ziekenhuis heb gelegen, ging het wel weer. Ik ging dus direct weer aan het werk.’’

Heftiger

Maar daarna gebeurde het nog een keer, het tweede herseninfarct bleek een stuk heftiger dan het eerste. ,,Ineens kon ik niks meer. Helemaal niks.’’ Bredenhof belandde in een rolstoel, was deels verlamd en kon niet meer praten.

,,Iedereen stelde mij vragen, maar ik kon niks. Ik begreep het niet, kon niet antwoorden en ik kon zelf de woorden ook niet vinden. Heel langzaam ging het beter, ik ging naar de Vogellanden in Zwolle om te revalideren.’’

Impact

In die tijd herstelde Bredenhof. Hoewel een hand nog verlamd is, kan hij weer lopen en zelf autorijden. Hij leerde ook om te gaan met afasie. ,,Je kunt niet omschrijven hoe het is om te leven met afasie. Dat kan gewoon niet. Soms zei ik ja, maar ik bedoelde nee. Het heeft zo’n impact, dat is ongelooflijk.’’ Uiteindelijk belandde hij bij InteraktContour, een organisatie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. ,,Ik ben gelukkig nu, zeker weten. Pluk de dag.’’ Bij InteraktContour volgde Bredenhof groepssessies met lotgenoten. ,,Als ik dat allemaal niet had, dan had ik het niet gered. Dat geeft veel moed en steun, als je met lotgenoten zit.’’

Gek of dronken?

Daarna begon Bredenhof aan zijn nieuwe leven. ,,Ik ben afgestudeerd’’, grapt hij. ,,Ik werk als gastheer van InteraktContour en ik ben ervaringswerker in Zwolle.’’ Bredenhof weet als geen ander hoe het is om te leven met afasie. ,,Mensen ontwijken je, snappen je niet, durven niet met je te praten. Dat is heel lastig.’’

Quote Zeg het gewoon, als je het even niet begrijpt Manon Ticheler , Gespecialiseerde groepsbegeleider in afasie

Afasietherapeut Anne Pross is dan ook dolblij met de nieuwe sleutelhanger die de cliënten krijgen. Gesprekspartners kunnen de QR-code scannen om tips te krijgen voor een gesprek. ,,Er was veel behoefte aan, mensen begrijpen het namelijk niet. Ze denken dat ze gek zijn, of dronken. Veel gaan het gesprek ook maar uit de weg, omdat het allemaal lastig is. Met deze tips gaat dat hopelijk beter.’’