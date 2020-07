Deze week op Youtube: bouwplan Johanneskerk Heerde

Speciaal politie­team stopt scheurende jongeren in centrum Heerde: 20 boetes

7 juli Een groep van zo’n twintig jongeren is door de politie op de bon geslingerd in Heerde. Zij scheurden in de afgelopen maanden door het centrum van het dorp. Om de overlast te stoppen, is een speciaal handhavingsteam van de politie in Zwolle ingeschakeld.