DHL-bus verliest pakketjes na botsing met vrachtwagen tussen Wezep en Heerde

Extinction Rebellion voert actie bij ING-kan­toor in Apeldoorn: ‘ING, stap uit olie en gas’

Een actie van zo'n vijftien actievoerders van Extinction Rebellion vanmiddag in het hoofdkantoor van ING in Apeldoorn eindigde in een ontruiming. De burgerbeweging voor klimaat houdt ING verantwoordelijk voor klimaatschade omdat de bank de fossiele industrie met negen miljard euro financiert. ,,Daar moeten ze mee ophouden”, zei Mariska, een van de actievoerders.