Directeur Droogh van Leisurelands over afschieten plan zonnepanelen op Heerderstrand: ‘Kort door de bocht’

Energie

Leisurelands beschikt in totaal over 800 hectare water. ,,Als we daar tien tot vijftien procent van vol leggen, verliest zo’n plas niet z’n recreatieve waarde. En het is wel 100 Megawatt wat je opwekt. Ik vind het wat makkelijk om het zo van je af te schuiven. Maar goed, dan laten we dit even liggen en steken we onze energie ergens anders in.’’ Leisurelands liet eerder al weten dergelijke plannen bijvoorbeeld ook te willen uitvoeren op Kievitsveld bij Emst, in de gemeente Epe.