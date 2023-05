Dit is hoe de eerste teams uit Heerde dit weekeinde speelden

Afstands­moe­der Trudy uit Epe blijft strijden tegen ‘systeem van uitslui­ting en onderdruk­king’ van de Staat

Ondanks dat het telkens een zware mentale aanslag op haar leven is, gaat Trudy Scheele-Gertsen (76) uit Epe samen met Bureau Clara Wichman toch nog een keer de strijd tegen de Staat aan. Zij vindt dat die verantwoordelijk is voor het leed dat haar - en zo’n 15.000 lotgenoten - is aangedaan, toen zij vele decennia geleden afstand moesten doen van hun kinderen.