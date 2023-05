Dit is hoe de eerste teams uit Heerde dit weekeinde speelden

Ontwikke­laar zonnepark krijgt Wapenveld niet mee: ‘Jou interes­seert het alleen om geld te verdienen’

Wéér een informatiebijeenkomst in Wapenveld. En ook deze keer zijn de plannen voor het zonnepark hét hete hangijzer. Drie weken geleden lieten omwonenden al duidelijk hun afkeer blijken van de plannen. Toch waagde Dorpsraad Wapenveld gisteren een nieuwe poging. De stemming bleek onveranderd negatief. ,,Zoeken we energie of zoeken we goud?’’