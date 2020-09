Dode in woning Heerde lijkt familiedrama: ‘Een verdrietige en treurige zaak’

Volgens Cegerek gaat het om een drama in ‘huiselijke kring’: ,,Meer kan ik er op dit moment niet van zeggen. De zaak is in handen van de politie en het openbaar ministerie.’’ Woordvoerder Gerdine van Reen van de politie verwacht in de loop van vandaag meer informatie te kunnen geven over de tragedie afgelopen nacht in het Veluwse dorp.

Misdrijf

In een huis aan de Korte Heegde, aan de rand van het dorp is vannacht een dode aangetroffen in een. Er is de hele nacht onderzoek verricht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie spreekt op sociale media nadrukkelijk nog niet van een misdrijf, maar heeft wel iemand in de boeien geslagen. Ook vandaag is het onderzoek bij het rijtjeshuis nog in volle gang. Grote zwarte schermen zijn bij de woning geplaatst. Volgens buren woonden een moeder en een zoon in het huis.