Dorpshuis Heerde bijna failliet

Dorpshuis Heerde staat op de rand van een faillissement. ,,Als we zo doorgaan, is het einde nabij", zegt bestuursvoorzitter Tjapko Jager. ,,De financiële situatie is nijpend." Volgens Jager is de hoogte van de huur die de gemeente Heerde rekent de belangrijkste oorzaak. ,,We zijn al drie jaar in gesprek, maar we schieten niks op."

Het is amper twee jaar geleden dat heel Heerde trots toekeek hoe koning Willem-Alexander de fonkelnieuwe multifunctionele accommodatie kwam openen. Nu leidt het gebouw tot kopzorgen en hoofdpijn. Want afgezien van de financiële problemen bij het Dorpshuis, is de klimaatbeheersing niet op orde en kan een lekkage aan het dak maar niet opgelost worden.

Dit alles heeft er ook nog eens toe geleid dat Jager de voorzittershamer nog met tegenzin hanteert. ,,Ik heb er twee termijnen van drie jaar opzitten en sta op het punt van opstappen. Degene die mogelijk voorzitter wordt, doet nu een analyse van de hele situatie. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal moeten blijken of hij het stokje van mij wil overnemen."

Personeel

Jager heeft er in elk geval zijn buik vol van. ,,Onze huisvestingskosten zijn twee keer zo hoog als op de vorige locatie. We krijgen het financiële plaatje niet rond en op een gegeven moment houdt het op." De huur zou per 1 oktober niet meer betaald kunnen worden, maar Jager kan dat naar eigen zeggen niet bevestigen. ,,Maar als het geld er niet meer is, is de huur het eerste wat je niet meer betaalt. En daarna het personeel."

Jager ziet verder de beheerstichting, die tussen de gemeente en het Dorpshuis opereert, als een onnodige tussenlaag. Bestuursvoorzitter Bertil Beumer van de beheerstichting deelt die mening niet. Wel zegt hij dat de huidige constructie van huur- en servicecontracten 'onnodig complex, inefficiënt en daardoor onnodig duur' is. ,,Ik probeer al drie jaar om dat te vereenvoudigen, want het is niet te rijmen waarom dit zo omslachtig is."

Beheer

Beumer ziet heil in een beheerstichting waar meer maatschappelijk vastgoed bij wordt ondergebracht. ,,In plaats van alles aan allerlei partijtjes toe te bedelen. Die bijvoorbeeld allemaal afzonderlijk een contract afsluiten met een installatiebedrijf." Als de gemeente de huidige constructie niet vereenvoudigt, zal ook Beumer zijn voorzittershamer inleveren, zegt hij.

Transparantie

Wethouder Jan Berkhoff zegt desgevraagd niets nieuws te horen. Volgens hem is er recent een rapport uitgebracht wat tot een nieuw 'plan van aanpak' heeft geleid met daarin een 'marsroute'. ,,We willen best kijken naar een nieuwe situatie voor het beheer van De Heerd, maar het is geen eenvoudig ding. We proberen meer transparantie te creëren. Ik hoop dat we voor het eind van het jaar een nieuwe constructie hebben, maar als we langer nodig hebben om het verleden achter ons te laten, zullen we die tijd nemen. Volgende week zitten we weer om tafel. Wij vinden ook dat we verder moeten, maar niet tegen elke prijs."