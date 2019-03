Dorpsraad Wapenveld krijgt toch geld voor nieuw dorpsplan

Buren positief over zonnepark in Heerde? Helemaal niet, zeggen de buren zelf

7:00 Hans Brouwer wil 4854 zonnepanelen plaatsen in zijn weilanden aan de Griftdijk in Heerde. De buren zijn allemaal positief, vertelde hij maandag aan de Stentor. En dat stelt hij ook in de officiële stukken die hij bij de gemeente Heerde heeft ingeleverd. Tot grote verbazing van diezelfde buren: ,,We zijn juist faliekant tegen.’’