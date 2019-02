Dorpsraad Wapenveld wil onderzoek naar leefbaarheid

De dorpsraad Wapenveld heeft weer zicht op steun voor hun dorpsplan. Dinsdag 26 februari zal wethouder Berkhoff met de raad overleggen over een bijdrage van de gemeente voor een nieuw onderzoek naar de leefbaarheid in het dorp. De gemeenteraad wil dat de wethouder het nu gaat regelen.

Lange tijd, wel negen maanden, moesten de vrijwilligers in Wapenveld wachten op een uiteindelijk negatieve beslissing van de gemeente Heerde. Die wilde geen 5.000 euro bijdragen aan een onderzoek naar de leefbaarheid in Wapenveld. De uitkomsten hiervan kunnen gebruikt worden voor doorontwikkeling van het dorpsplan. Bureau KeizersVisser heeft een offerte uitgebracht van 10.000 euro voor het onderzoek naar de leefbaarheid.

Het gemeentebestuur vond dat ze geen geld kon bijdragen omdat de raad enkele weken voor het verzoek ingediend werd zonder waarschuwing vooraf de gemeentelijke budgetten had bevroren. Voor Wapenveld was het een flinke teleurstelling toen in december na maanden wachten het negatieve antwoord van het college van b en w kwam. Ze hadden immers zelf al hun best gedaan de helft van de kosten (totaal 10.000 euro) op andere manier gedekt te krijgen. Dat was gelukt door bijdragen van de Rabobank, de vereniging Jan Nienhuis en Triada.

Vergelijkbaar

Dat was voor Wapenveld extra zuur omdat het verzoek er al lang zat aan te komen. Dat wist ook het gemeentebestuur. Bovendien had de gemeente Heerde een jaar eerder voor de kern Veessen voor een vergelijkbaar onderzoek van hetzelfde bureau voor de wenselijkheid van een multifunctioneel centrum in Veessen een budget van 50.000 euro beschikbaar gesteld. Daarvan is uiteindelijk 5.000 euro gebruikt, maar vervolgens werd daarna nog eens 10.000 euro uitgegeven voor zaken die uit dat onderzoek voortvloeiden.

Nu hebben vier fracties in de gemeenteraad de wethouder gemaand toch naar een oplossing te zoeken. Ben van der Linde (ChristenUnie) neemt geen blad voor de mond in het oordeel over de houding van het gemeentebestuur. ,,Wij schamen ons daarvoor. De dorpsraad heeft 9 maanden moeten wachten op een negatief antwoord. Daar heeft het college nu ook excuses voor aangeboden.’’

Draagvlak

Van der Linde is, net als de fracties van GBP, VVD en D66/GL blij met de toezegging van wethouder Jan Berkhoff in overleg met de dorpsraad naar een oplossing te gaan zoeken. ,,Wij hebben de wethouder aangegeven dat hij het moet regelen. Helemaal omdat het allemaal vrijwilligers zijn. Dat zij samen door crowdfunding de helft van het benodigde bedrag bijeen hebben weten te brengen toont ook het draagvlak van het plan.’’