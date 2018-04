Drie wethouders die buiten Heerde wonen hoeft niet verkeerd te zijn

Vreemdelingenlegioen

De vraag of het uniek is dat een compleet vreemdelingenlegioen de baas is, kan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet expliciet beantwoorden. ,,Wij hebben geen zicht op hoe vaak het precies voorkomt dat een wethouder buiten de gemeente woont, maar dit is niet ongebruikelijk", reageert woordvoerder Kiki Olde Kalter.

Uit de meeste recente versie (2016) van de tweejaarlijks rapportage 'Staat van het Bestuur' blijkt dat 87 procent van de 1449 wethouders bij benoeming al in de betreffende gemeente woont. Uiteindelijk verhuist vier procent alsnog. Negen procent blijft buiten de gemeente wonen. Voor die categorie moet de gemeenteraad nu jaarlijks een ontheffing verlenen. In de toekomst is dat waarschijnlijk niet meer nodig. Een wetswijziging is in de maak.

Niet verkeerd

Volgens hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten is het feit dat de wethouder steeds vaker van buiten komt het gevolg van een andere wetswijziging. Sinds 2002 maakt de wethouder geen deel meer uit van de gemeenteraad, die volledig uit 'eigen volk' bestaat. ,,Maar alle wethouders van buiten, dat is het toppunt van dualisme. Het komt zelden voor. Ze moeten in elk geval wel extra hun best doen. Zich heel goed verdiepen in de samenleving. Als ze wat foutjes maken, komt dit er al gauw in het emmertje bij. Aan de andere kant zijn ze volledig onafhankelijk. Ze hebben niet al jaren in het bestuur van de plaatselijke tennisvereniging gezeten. Hun integriteit is minder snel in het geding en het biedt kansen voor een zakelijker sfeer. Naarmate ik er langer over praat, zie ik meer voordelen. Eigenlijk is het niet verkeerd.''