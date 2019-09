Drie tieners blijven vastzitten voor rammen van woning in Heerde, bestuurder niet onder invloed

Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Zwijndrecht, 18-jarige man uit Dordrecht en een 17-jarige jongen uit Den Haag. De 18-jarige man bestuurde de auto toen hij tegen een woning aan de Zwolseweg in Heerde reed. Hij is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Ook had hij een mes bij zich.

Vuurwapen

De vrouw van 19 en jongen van 17 zijn opgepakt voor verboden wapenbezit. Zij hadden een vuurwapen bij zich, maar die na een toiletbezoek bij een buurtbewoner achtergelaten in de prullenbak bij het toilet. De bewoner trof dit wapen later aan.

Bij het bizarre incident gisteravond in Heerde reed een auto in op de gevel van een woning aan de Zwolseweg, waarna drie inzittenden op de vlucht sloegen. De eerste melding van de crash in het hart van het dorp kwam kort na 21.00 uur binnen. Een rode personenauto bleek de gevel van een woning te hebben geramd. Het betreft het pand waar voorheen computerwinkel Paradise was gevestigd. Bij aankomst van de politie werden de drie personen aangetroffen. De bestuurder is gecontroleerd op het gebruik van alcohol op drugs. Hieruit bleek dat hij niet onder invloed was.