Drikus houdt archief Veessen in ere én zoekt hulp

De mappen met oude foto's uit Veessen, Vorchten en Marle liggen deze middag keurig in de huiskamer van Drikus Wijenberg (68) uit Heerde. Ze zijn allemaal geordend en per categorie gesorteerd. ,,Kijk", zegt de oud-Veessenaar. ,,Dit zijn allemaal ansichtkaarten. De oudste is uit 1904." Het is één van de vele pareltjes uit de collectie van de Stichting Oud Veessen, die nu naarstig op zoek is naar versterking om ook vooral het verhaal achter de foto's te achterhalen.

Ruim vijf jaar geleden is Wijenberg benaderd door Teun Hogeboom. ,,Hij verzamelde toen al jaren oude foto's uit Veessen, Vorchten en Marle. Vanwege zijn gezondheid zocht hij hulp. Ik kwam uit Veessen, ben een hobbyfotograaf en heb nog wel wat binding met het dorp. Sindsdien ben ik gaan helpen. Het gaat om zo'n 2500 foto's en 140 ansichtkaarten."

Schoenendoos

Niet veel later overlijdt Hogeboom. ,,Toen heb ik bij de nabestaanden aangegeven interesse te hebben in de verzameling. Een half jaar later, in april 2014, is dat geregeld", aldus Wijenberg. Sindsdien hebben de schoenendozen plaats gemaakt voor de mappen en een computer met scanner.

De verzameling is al jaren onderdeel van de Eiermarkt in Veessen, traditioneel op de tweede zaterdag van juli in het centrum van het dorp langs de IJssel. ,,Vorig jaar bestond het evenement 25 jaar. Toen zijn we een website gestart en in hetzelfde jaar zijn we begonnen met een gelijknamige stichting: Oud Veessen. Mede dankzij bijdragen van verschillende stichtingen ben ik samen met twee anderen begonnen om de verzameling te waarborgen."

Beschrijving

Inmiddels zijn de foto's te vinden op de website. Met enige regelmaat komen daar ook nieuwe platen bij. ,,Dat gedeelte is bijna klaar. Nu gaat het om de beschrijvingen op de foto. Dus wie staat erop, wanneer is het gemaakt en waar is het. Daar kunnen we wel mensen voor gebruiken. Iemand die het enerzijds wil invoeren op de site, maar anderzijds wil proberen te achterhalen. Bijvoorbeeld door oudere mensen te bezoeken en te vragen."

De voetbalvereniging VEVO, de IJsseldijk, de kerk en de molen: van alles in de omgeving zijn wel beelden gemaakt. Met enthousiasme vertelt Wijenberg over de verzameling: ,,Ik ben er geboren, dus ik heb een verbinding met Veessen. Bij zo'n Eiermarkt is het ook prachtig, dat is gelijk een soort reünie in het dorp. Nee, dagelijks ben ik er niet mee bezig. Maar een paar uur per week wel. Het is ook heel leuk. Dan zie je een onbekende foto en dan probeer je bijvoorbeeld te achterhalen wie erop staat."

Geschiedenis

Het belangrijkste vindt Wijenberg dat de verzameling van zijn maat Hogeboom bewaard blijft: ,,Weet je wat het is: hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat het verleden ook belangrijk is. Dat geldt met deze foto's ook. We zorgen er met de stichting voor dat het bewaard blijft. Het is de geschiedenis van het dorp, hoe het vroeger was. Daar is op internet nauwelijks iets over te vinden. Het is leuk om dit werk door te zetten."