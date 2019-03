Drugsrijder moet rijbewijs inleveren in Heerde

Herder Veluwse kudde lamgesla­gen na weer een aanval op schapen: ‘Ze zagen er verschrik­ke­lijk uit’

13 maart Weer is de schaapskudde van Lammert Niesing op de Renderklippen tussen Epe en Heerde aangevallen door een loslopende hond. De herder is ‘zo murw geslagen, dat hij er geen woord over kwijt wil’. Drie schapen werden afgelopen weekend gegrepen door een Duitse herder. Ze overleefden de aanval, maar ‘zagen er verschrikkelijk uit’.