Duikteam brandweer Heerde gaat definitief verdwijnen, maar gemeente kijkt nog naar mogelijkheden

Faillisse­ment zwemscho­len Akwaak gevolg van financiële situatie in Zwolle, stelt directeur

13:24 De situatie in zwembad Bubbels in Stadshagen Zwolle doet zwemschool Akwaak landelijk de das om, stelt directeur Jesse Rozema in reactie op het faillissement. Hij wijst naar de hoge huur, de gestagneerde groei en de coronacrisis. ,,De situatie was al niet goed.’’