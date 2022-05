Edwin uit Wapenveld wil koe Nannie redden, maar belandt dan in een wolk chloorgas: ‘Dur uut!’

Krijgen paarden in Heerde dan eindelijk een dak boven hun hoofd?

Een tikkeltje jaloers keken ze bij De Horsthoekruiters in Heerde naar ponyclubs en rijverenigingen in de buurt. Die beschikken wel over een overdekte hal. Maar aan de Mussenkampseweg is de komst daarvan nu ook een stap dichterbij.

28 april