'Een enorme golf water zet de gangen van het complex blank'

Alles trilt, beeft, beweegt. Even, heel even, ben ik mijn oriëntatie compleet kwijt. We worden letterlijk wakker geschud, ons bed uitgegooid. Wat is dit ? Wat gebeurt hier ?

Man en dochter zijn sneller van reactie: wegwezen, naar buiten. Onze eerste nacht op Kos brengen we door onder de sterrenhemel. En dat klinkt een stuk romantischer dan het was.

Een paar uur eerder landden we na een prima vlucht op het mooie Kos. We zitten in een prachtige accommodatie aan de rand van Kos-stad. Met een heerlijk zwembad en een privéstrand waar beachclub Heaven heerlijke cocktails serveert. We hebben het nog over een metershoge betonnen toren aan de kust, die de aandacht trekt. We eten wat en besluiten het niet te laat te maken na een nacht vooral wachtend te hebben doorgebracht op de gates van Schiphol.

Quote Alles wat los zit, valt om. De balkondeuren slaan open

In die eerste, diepe slaap worden we wakker geschud. Alles wat los zit, valt om. De balkondeuren slaan open. Een enorme golf zwemwater zet de gangen van het appartementencomplex blank. We moeten het gebouw verlaten en worden gesommeerd naar de beachclub te gaan. Bijna tweehonderd gasten verzamelen zich daar.

Het is rond 02.00 uur als twee jonge gasten aankomen uit Kos-stad. Ze verblijven met hun ouders op Kos. Het meisje is helemaal van de kaart, de jongen vertelt wat hij heeft gezien. Dat complete puien uit kroegen zijn geslagen, de beving een metersdiep gat heeft geslagen tussen de hoofdweg en het fietspad, dat overal glas lag. 'Ik dacht: wegwezen hier. Gelukkig waren we samen. Maar ik ga nu snel naar mijn moeder', zegt hij terwijl hij al zijn duim richting haar opsteekt. Ze zwaait terug, zichtbaar opgelucht.

Quote De grond onder je voeten beweegt, lijkt weg te slaan. Maar zelf sta je stil.

Daar in Heaven onder de sterrenhemel, volgt de ene naschok na de andere. Sommigen met een flinke kracht. De bevingen veroorzaken een heel raar gevoel. De grond onder je voeten beweegt, lijkt weg te slaan. Maar zelf sta je stil.

Ondertussen delen mensen van de reisorganisatie Tui dekens en handdoeken uit, regelen flesjes water en stoelen. Tui, discover your smile. Overal staat het te lezen, op de gevel van het hotel, bij de beachclub, in het foldermateriaal. Maar nu valt er even helemaal niets te lachen. Hoewel, sommige gasten proberen de sfeer er in te houden en regelen wat biertjes. 'Je kunt dit ook zien als een groot welkomstfeest, je leert elkaar meteen een beetje kennen!' Maar bij de meeste gasten hakt het er goed in. Helemaal als de gevolgen van de aardbeving duidelijk worden. Twee doden en honderden gewonden in Kos-stad, meldt het nieuws.

Hoewel de internet-verbinding ernstig hapert, kan het thuisfront gerust worden gesteld, er wordt wat af getweet, geappt en gebeld. Raar ook om middenin het aardbevingsgebied te zitten en het nieuws vanuit Nederland moet komen. Met eigen ogen zien we dat de markante toren bij het strand, die ons eerder op de avond nog opviel, ingestort is.

Quote We zien samen de zon opkomen. Met een klein meisje onder een dekentje tussen ons in

Rond 04.00 uur komt de mededeling dat we in ieder geval nog tot 06.00 uur buiten moeten blijven, worden de ligbedden van het strand gehaald en proberen mensen toch nog even te slapen. We zien samen de zon opkomen. Met een klein meisje onder een dekentje tussen ons in. Ze slaapt.