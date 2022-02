Een klein beetje spanning, maar vooral ongemak door urenlange stroomstoring in delen van Heerde

Het was net iets na twee uur in de middag toen in grote delen van Heerde de stroom uitviel. Het meest exact is het tijdstip te herleiden door het verhaal van Anton van Noorel. ,,Ik zat met mijn vader naar PEC Zwolle te kijken op tv. Het was al een paar minuten in blessuretijd toen ineens alles uitviel. FC Groningen stond nog met 0-1 voor.’’ Van Noorel pakte zijn mobiel erbij en zag dat Yuta Nakayama namens PEC intussen de gelijkmaker had gescoord. In de 94ste minuut.