Een woning bouwen of uitbreiden mag weer in Heerde, ondanks stikstofproblemen

Opluchting overheerst bij Bé en Fenny nu de Keet van Heerde na 127 jaar is verkocht

2 december Ze hebben het lang voor zich moeten houden, maar Bé en Fenny van Ark kunnen het eindelijk delen: De Keet van Heerde is verkocht. Het bedrijf is ruim 127 jaar in de familie geweest, maar gaat in februari 2020 over in andere handen. Bij het echtpaar overheerst opluchting. ,,Ik heb er een paar slechte dagen van gehad.’’