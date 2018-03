Elburgse ouderen malen niet om Heerder stem

De flyers van de plaatselijke Gemeentebelang Boerenpartij liggen nog op de tafels van Groot Stokkert in Wapenveld. Doorgaans is het een zorghotel of vakantieverblijf, maar sinds begin dit jaar ook de thuisbasis van zo’n 50 ouderen uit Elburg, die er tijdelijk gehuisvest zijn vanwege de verbouw van Het Nieuwe Feithenhof in Elburg. Interesse in de Heerder politiek is er nauwelijks in de Wapenveldse bossen. Dat blijkt niet alleen uit de geringe aandacht voor de politieke flyers, maar ook uit het aantal bewoners dat woensdag wél gaat stemmen: welgeteld één.

De verhuizing van Het Nieuwe Feithenhof, een locatie van WZU Veluwe, naar Groot Stokkert begin dit jaar was een enorme operatie. Daarbij is geprobeerd om met alles rekening te houden, vertelt projectmanager Frieda Docter. ,,We hebben ook naar de verkiezingen gekeken en naar de mogelijkheden of de bewoners in Elburg konden stemmen. Maar dat is wettelijk gezien helaas niet mogelijk.” De ouderen staan immers inmiddels ingeschreven bij de gemeente Heerde en mogen dus alleen voor die gemeente stemmen.

Het personeel van WZU heeft wel een rondvraag gedaan onder de bewoners wie er wilde stemmen. Bij veel animo was het zelfs mogelijk een stembureau op Groot Stokkert te plaatsen. Maar dat is duidelijk niet aan de orde. Voor wie wél gaat is er deze woensdag een busje beschikbaar.

Verhuizing

Bij één van de eerste informatiebijeenkomsten voor de bewoners over de verhuizing vorig jaar was er al wel de vraag hoe het dan zou gaan met stemmen. ,,Dat wilde ik toen graag weten. Nu ga ik niet stemmen. Ik ken hier niemand, Heerde zegt mij niks”, zegt bewoner Gerrit-Jan Leusink (91), van origine Elburger.

Het steekt verschillende ouderen ook dat er, buiten het uitdelen van wat flyers, nauwelijks contact is geweest met de politiek in Heerde. Daarentegen is er meer lof voor de fracties uit Elburg zelf. De ChristenUnie kwam bijvoorbeeld in Wapenveld langs met Elburger Botjes (een lokaal koekje) en de VVD bakte pannenkoeken voor de bewoners.

Apart

Maar het aantal geïnteresseerden is op één hand te tellen. Sterker: nadat aanvankelijk drie ouderen wilden stemmen, bleef er slechts één persoon over. Het is Jennie van Renselaar (75). ,,Je kunt op een christelijke partij stemmen, ook hier. Ik vind dat wel belangrijk”, vertelt ze. ,,Het is wel apart dat ik de enige ben, met mijn zoon ga ik nog even overleggen over het referendum.”

Van Renselaar is de uitzondering op de regel. Wie in Elburg waarschijnlijk nog wel had gestemd, weigert dit in Heerde te doen vanwege een gebrek aan kennis. ,,Ik ben voor zeven maanden een Heerdenaar”, vertelt Lammert van Wezep (74). ,,Maar verder heb ik niks met deze gemeente, ik ga daarom ook niet stemmen.