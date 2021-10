Ernstig ongeluk in Heerde: scooterrijder zwaargewond

Drietal Chinezen leidde politie nietsver­moe­dend vanuit Apeldoorn naar 58 hennepkwe­ke­rij­en

20 augustus Drie Chinezen die volgens het Openbaar Ministerie een grote rol spelen in de Nederlandse drugswereld zijn vandaag in Zutphen veroordeeld tot celstraffen tot 3,5 jaar. Het aantreffen van een hennepkwekerij aan de Korenstraat in Apeldoorn in januari 2020 leidde de politie naar 58 kwekerijen verspreid over het land.