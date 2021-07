Exploitanten voelen zich als kop-van-jut behandeld na ruzie op kermis van Veessen: ‘De wereld op z’n kop’

Honderd chalets erbij? Inwoners Veessen vrezen voor grootscha­lig rivier­front

16 juli Bepalen honderd chalets op palen of pontons in de toekomst het zicht op Veessen? Inwoners vrezen een nieuwe invulling van het rivierfront, waarbij camping IJsselhoeve, restaurant/hotel en camping IJsselzicht en de haven een rol spelen. ,,De gemeente Heerde is op dit moment nog niet bereid om al met ons in gesprek te gaan, de deur blijft potdicht”, zegt buurtbewoner Michiel Hameete.