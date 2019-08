Extra parkeerplekken bij hervormde kerk in Wapenveld

Uitstro­mers beschermd wonen vinden makkelij­ker huurhuis op Veluwe dankzij ‘Opstapre­ge­ling’

26 augustus Zorgcliënten die uitstromen uit beschermd wonen, krijgen voortaan in Epe, Hattem of Heerde voor maximaal twee jaar een huurhuis aangeboden via woningcorporatie Triada. Daarover zijn door de gemeente en Triada met meerdere zorginstellingen afspraken gemaakt.