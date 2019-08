Faunabeheer wil meer zwijnen afschieten op Veluwe om schade te voorkomen

Extra parkeer­plek­ken bij hervormde kerk in Wapenveld

29 augustus Auto's die langs de weg en in bermen staan. Het zorgt zondags voor hinderlijke situaties tijdens de diensten in de Hervormde kerk in Wapenveld. Er lijkt een einde te komen aan deze situatie. Aan de naastgelegen Lagestraat worden zeventien parkeervakken aangelegd.