Fierce zet paardenkracht in voor hulpverleners

VideoIn de wei van paardencoach Marjolijn van Dieren in Veessen loopt sinds een paar dagen een wel heel bijzonder paard: Fierce. De zevenjarige ruin is een nazaat van dressuurtopper Vivaldi en geschonken door Peggy van Leeuwen uit Schiedam. Als dank voor de hulpverlening die zij mocht ontvangen nadat zij op straat in elkaar zakte. Fierce gaat aan de slag als coach voor politiemensen en andere hulpverleners.

Het leven van Peggy van Leeuwen uit Schiedam veranderde tweeënhalf jaar geleden radicaal. Ze werd midden op straat getroffen door een hartstilstand. Dankzij adequaat ingrijpen van de politie, kan ze het nog navertellen. Maar Peggy (35) haar hobby, paardrijden, niet meer uitoefenen.

Omdat Peggy een goed thuis voor paard Fierce wilde vinden, maar ook iets terug wil doen voor hulpverleners, heeft ze Fierce weggegeven aan paardencoach Marjolijn van Dieren in Veessen zodat hij aan het werk kan als coachpaard voor politiemensen en andere hulpverleners. Peggy is daarbij geholpen door haar vriendin Manja Faulhaber, die bij de stalling ‘t Einde in Schiedam werkt en jarenlang voor het paard heeft gezorgd. ,,Peggy heeft lange tijd gedacht en vooral gehoopt, dat ze ooit weer op Fierce zou kunnen rijden. Maar dat zal niet meer gaan gebeuren. En heeft ze de moeilijke beslissing genomen om afscheid te nemen van haar geliefde paard’’, vertelt Manja. Ze voert het woord omdat dit voor Peggy te emotioneel is.

Reanimatie

De Schiedamse ging vervolgens op zoek naar een nieuwe baas voor Fierce. ,,Mijn ex-schoonzoon Rein werkt hier bij de politie en was destijds betrokken bij de reanimatie. Hij had gehoord over de coachingspraktijk van Marjolijn van Dieren. En zo is het gekomen. We hebben vorige week contact opgenomen en Marjolijn kon Fierce vrijwel direct ophalen.”

Fierce heeft inmiddels zijn plekje gevonden in de wei bij Marjolijn van Dieren. Ze is dolblij dat zij het paard mag gaan gebruiken voor coaching. ,,Fierce werd enthousiast door de andere paarden opgewacht en begroet. Hij maakt al helemaal deel uit van de kudde’’, vertelt ze terwijl ze de ruin over zijn neus aait.

Ervaring

De 37-jarige Van Dieren heeft sinds eind vorig haar eigen paardencoachingspraktijk maar is haar hele leven al bij paarden betrokken. Zo werkte ze in verschillende maneges, begeleidde paardrijtochten door Portugal en op Terschelling en werkt al ruim tien jaar als hulpverlener met paarden. ,,Als paardencoach help ik mensen èn paarden. Dat Fierce nu uitgerekend bij mij een plekje heeft gekregen, vind ik echt heel bijzonder. Hij kan zoveel betekenen voor mensen die op de een of andere manier vastgelopen zijn. Met Fierce valt alles op zijn plek.’’

Lang heeft Fierce niet om zich op zijn nieuwe job voor te bereiden: zijn eerste coachsessie staat dit weekend gepland.