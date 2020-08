Fietser (80) alsnog overleden na aanrijding in Heerde

Het ongeval deed zich zaterdagmiddag 11 juli voor op de Molenweg. De fietser kwam vanaf de zijde van de Kamperzijweg/Beeklandseweg en wilde de Molenweg oversteken. De bestuurder van de auto heeft nog hard geremd, maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het was gelijk al duidelijk dat de verwondingen van de fietser ernstig waren; een traumahelikopter werd opgeroepen en kwam ter plaatse en de man is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht.

Scenario

,,Wij hebben eind vorige week gehoord dat het slachtoffer is overleden’’, meldt woordvoerder Simen Klok van de politie maandag. ,,Het klopt dat we van verschillende getuigen hebben gehoord dat de fietser de auto over het hoofd heeft gezien, van dat scenario gaan wij dan ook uit.’’ Het onderzoek naar de toedracht is echter nog niet helemaal afgerond.

De bestuurder van de donkerkleurige auto is een 54-jarige man uit Heerde. Deze man was niet onder invloed, zegt Klok.

Op de plek waar het ongeluk gebeurde, steken vaker fietsers over, zeker in de zomermaanden. Zij rijden dan bijvoorbeeld via de Kamperzijweg vanaf het dorp richting de sportvelden, campings of publiekstrekker Action (of vice versa).