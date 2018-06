Fietser ernstig gewond bij ongeluk in Heerde

Wapenveld­se school is weer 'goede herder'

7:00 Van 'zwak' in 2015, naar 'voldoende' in 2018. Een promotie die niet zo bijzonder is. Wèl bijzonder is dat de onderwijsinspecteurs deze week zó enthousiast waren over De Goede Herderschool dat zij directeur Arie Slagter maar direct adviseerden het predicaat 'goed' aan te vragen.