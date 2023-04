Flexwoningen kunnen in Heerde woningtekort tegengaan: ‘Het levert gewoon heel veel tijdswinst op’

derde klasse Heerde pakt in spektakel­stuk eerste plaats over van Dieze West: ‘We maakten opeens weer kans’

In een zinderend duel is het Heerde dat de bloemen in ontvangst neemt. Het wint de topper in de derde klasse tegen Dieze West: 4-2. De Zwolse formatie moet zich achter de oren krabben, met vijf rode kaarten in de laatste twee wedstrijden.