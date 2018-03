Fractie D66/GL Heerde wil snel duidelijkheid over asbest in school

De fractie van D66/GroenLinks wil uitleg van het college van burgemeester en wethouders van Heerde over de sluiting van de Horsthoekschool, nadat daar asbest is aangetroffen.

De progressieven trekken het besluit om de school te sluiten niet in twijfel, maar hebben vraagtekens bij de manier waarop het werd gecommuniceerd. Waarom is de bestuurlijke lijn van de school gepasseerd en waarom is de directeur van Proo niet als eerste op de hoogte gesteld, wil D66/GL weten. 'Onzorgvuldig van het gemeentebestuur', meldt de fractie in een persbericht.

Tevens worden er vragen gesteld over de staat van het gebouw en het nut van eerdere inspecties en saneringen. 'De gemeente was sinds 2003 op de hoogte van asbest in de school. Hoe is dat destijds beoordeeld, ook met het oog op niet uit te sluiten gezondheidsrisico's voor de kinderen? Was de zorgplicht van de gemeente wel zorgvuldig? En waarom heeft Heerde in 2003 of 2011 niet alle asbest opgeruimd?'

Geen gezondheidsrisico