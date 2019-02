Geen provinciale subsidie voor renovatie raadhuis Heerde

De kosten voor de renovatie van het raadhuis in Heerde zouden zo’n 1,8 miljoen euro bedragen. Daarvan wilde de gemeente via een provinciale subsidie drie ton binnen hengelen. Maar voor deze subsidie ‘functioneel erfgoed’ zijn sinds begin februari zoveel aanvragen binnen gekomen bij de provincie Gelderland, dat het plafond van het bedrag is overschreden en een loting heeft plaatsgevonden. Het lot is niet op het project van het raadhuis in Heerde gevallen. Dit wordt bevestigd door een woordvoerder van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich volgende week over deze zaak.

Provinciewoordvoerder Karen Mol legt uit: ,,We vinden het heel vervelend, maar we hebben maar de helft van het geld beschikbaar voor alle aanvragen.” Op de eerste dag van aanmelden kwam voor een totaalbedrag van plusminus 26.750.000 euro, verspreid over 68 aanvragen, binnen. Voor het beschikbare potje van 13,5 miljoen zijn ruim dertig projecten gekozen op basis van loting. Of Heerde alsnog in aanmerking komt, hangt helemaal van de beoordelingen van de aanvragen die nu in behandeling worden genomen. Woordvoerder Mol: ,,De kans is aanwezig, maar klein.”

Afhankelijk

In het Heerder raadvoorstel van eerder dit jaar staat dat het wel of niet doorgaan van de renovatie niet afhankelijk is van de provinciale subsidie. De kosten komen dan volledig voor de gemeenterekening en dit is volgens het document alsnog financieel haalbaar. In het voorstel staat verder dat subsidiemogelijkheden elders ook kunnen worden bekeken of een nieuwe aanvraag bij de provincie voor 2020 ook wellicht tot de mogelijkheden behoort.

Over de kosten van het project werd de afgelopen maanden in de Heerder politiek al veel gediscussieerd, vooral vanwege het feit dat er in deze tijd juist bezuinigd moet worden. Maar wethouder Yasemin Cegerek gaf eerder aan dat van uitstel geen sprake kan zijn, mede omdat er al eens een medewerker vanwege de warmte was flauwgevallen: ,,Het zijn wel onze mensen en ons eigendom waar we voor moeten zorgen. Uitstel zal daarbij weer tot hogere kosten leiden.”