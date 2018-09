Geen renovatie of nieuwbouw Horsthoekschool Heerde

Een aanvraag van basisschool De Horsthoek bij de gemeente Heerde voor renovatie en deels nieuwbouw van de school is afgewezen. School en gemeente lijken daardoor opnieuw met elkaar in conflict te komen. ,,Verhuizen is een afslag te ver", vindt schoolbestuurder Berend Redder.

De Horsthoekschool kampt volgens Redder van de overkoepelende organisatie Stichting Proo, waarvan De Horsthoek deel uitmaakt, met ernstig achterstallig onderhoud. Het liefst zag Proo dat de school gerenoveerd en deels opnieuw gebouwd wordt, maar door die wens kan een streep.

De gemeente Heerde, eigenaar van het pand, wil een dergelijke investering niet doen en wees het verzoek af. Als belangrijk argument voor de weigering hanteert Heerde dat elders in het dorp (in multifunctionele accommodatie De Heerd) leegstand van schoollokalen is. De Horsthoek zou naar De Heerd kunnen verhuizen. En de afstand waarover de school zou moeten verhuizen zou niet zo groot zijn dat dat tot onoverkomelijke problemen voor de leerlingen leidt, vindt het gemeentebestuur.

Hete hangijzer

Verhuizen of niet, dat is het hete hangijzer. De school en de gemeente lagen in het verleden al met elkaar in de clinch over verhuizing. Proo en De Horsthoek willen niet weg vanuit hun gebouw in het buitengebied van Heerde. De gemeente probeerde de school te 'dwingen' te verhuizen. Een rechter moest aan het conflict te pas komen om te bepalen wie in z'n recht stond. De school werd in het gelijk gesteld.

Na ook al problemen met asbest in de school, afgelopen zomer, en met meer achterstallig onderhoud in het verschiet, speelt het conflict over al of niet verhuizen mogelijk opnieuw op. Berend Redder wil dat de gemeente nu - omdat renovatie en nieuwbouw er niet van komt - zo snel mogelijk wat doet aan het achterstallige onderhoud. Zodat de school weer in een ,,deugdelijk gebouw, op een verantwoordelijke wijze verder kan''. Zonder te verhuizen dus. ,,Om onderhoudswerk hebben we vorige week verzocht. We zijn in afwachting van een antwoord op dat verzoek van de gemeente. Volgende week ga ik met mensen van onze directie, leden van de medezeggenschapsraad en het team van de school in gesprek over hoe wij ons verder gaan opstellen.''

Rechtsgang

Een nieuwe rechtsgang sluit Redder niet uit. ,,Vooralsnog houdt het bestuur alle opties open. Deze discussie lijkt inderdaad uit te draaien op wie de langste adem heeft, wij of de gemeente. Het is bekend dat lokale overheden die strategie van tijdrekken vaker hanteren. Of het voor ons daarom niet alsnog een kwestie wordt van een compromis te zoeken en mogelijk toch te verhuizen? Dat is een optie die ik nu echt als een afslag te ver bestempel.''

Wethouder Jan Berkhoff van de gemeente Heerde is bekend met de brief van Proo over het achterstallige onderhoud. ,,Die brief is deze week bij mij binnengekomen. Ik kan daarop nog geen inhoudelijke reactie namens de gemeente geven.''

Aanvraag

Berkhoff geeft aan dat Heerde alle procedures afhandelt op volgorde van prioriteit. ,,We waren in gesprek over een mogelijke overdracht van het gebouw aan Proo. Door achterstallig onderhoud, was toen de vraag wat er nodig was voor een correcte overdracht. Vervolgens kwam begin dit jaar een procedure over een renovatie- en nieuwbouwaanvraag tussendoor, die voor februari moest zijn ingediend door de school.''