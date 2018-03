Geen zorgen in Wapenveld na omgeploegd park

Maar van paniek is nog geen sprake. ,,Hoewel we natuurlijk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, verwachten we wel dat alle evenementen gewoon door kunnen gaan”, meldt woordvoerder Marten Venema van de gemeente Heerde. Ook voorzitter Johan Smit van de Oranjevereniging Maxima ziet als organisator van Koningsdag de situatie nog niet als zorgwekkend: ,,We hebben hierover nauw contact met de gemeente en zijn gerustgesteld. Zoals het er nu naar uitziet gaat alles gewoon normaal door volgens de opstelling van vorig jaar.”

Het Stationspark in Wapenveld is de laatste maanden flink omgeploegd door wilde zwijnen die uit de naastgelegen bossen komen en op zoek zijn naar voedsel. Met name aan de zijdes van de Groteweg en woonzorgcentrum Rehoboth zijn hele stroken gras op de kop gezet door de beesten.

Verbetering

De afgelopen week, nadat de vorst uit de grond is verdwenen, is de situatie wel wat verbeterd. De gemeente Heerde heeft onder meer een rotorkopeg ingezet om de velden in het park te bewerken. Ook een grote rol en een doorzaaimachine zijn bekende hulpmiddelen. ,,Ná de evenementen gaan we het park ‘doorzaaien’ om het beschadigde gras te herstellen”, aldus Venema. Vóór Koningsdag is er begin april ook een kermis in het park en later in het jaar zijn er nog andere evenementen.

Voor wat betreft de langere termijn zijn er nog weinig plannen, omdat nog onzeker is of de overlast van de zwijnen blijvend is. Venema daarover: ,,We weten nog niet hoe het volgend jaar gaat. Op dit moment zijn er nog geen plannen voor structurele oplossingen, omdat het lang niet elk jaar door de zwijnen wordt ‘omgeploegd’. Maar als dit nodig blijkt, dan willen we hier wel naar gaan kijken.”

Overlast