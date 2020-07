Gemeente ontdekt na ruim 30 jaar dat vier appartementen in Wapenveld illegaal zijn, bewoners moeten vertrekken

Henriët van den Beld (48) heeft het complex van haar moeder geërfd toen die in 2009 overleed. ,,Mijn moeder kocht het op een faillissementsveiling in 1987. Toen bestonden de appartementen al en werden ze al permanent bewoond. De gemeente wil nu ineens dat de bewoners vertrekken, omdat het niet in het bestemmingsplan staat. Dat is gek, want het is er altijd geweest. Niemand heeft ooit gedacht dat het niet legaal zou zijn.’’

Vraag om legalisatie

Rachel van den Beld is een van de dochters van Henriët en met haar vriend bewoonster van een van de appartementen. In de contacten met gemeente en adviseurs vertegenwoordigt Rachel haar moeder omdat Henriët niet aangeboren hersenletsel heeft na een auto-ongeluk.

De eigenaresse heeft in een brief aan de gemeente gevraagd of de appartementen alsnog gelegaliseerd kunnen worden. Rachel: ,,In de brief hebben we aangegeven dat de woningen al in 1995 in het BAG-register vermeld werden (basisadministratie gebouwen, red.). Ze hebben elk een eigen huisnummer, afvalcontainers en de bewoners komen in aanmerking voor huursubsidie. Ook moet iedereen gewoon gemeentebelasting betalen. De gemeente beschouwde het altijd als normale woningen en schreef iedereen daar ook gewoon op in.’’

Normale appartementen

Klaas Bosman woont al 21 jaar in één van de appartementen aan het Wapenvelder Zand. ,,Ik ben hier via de gemeente en de woningbouw terechtgekomen toen ik woonruimte zocht na mijn scheiding.’’ De vrachtwagenchauffeur begrijpt niets van deze situatie. ,,De gemeente zegt: het huis bestaat niet, maar ik heb wel een huisnummer, water, stroom en ik betaal de gemeentelijke lasten. Ik zou niet weten waar ik heen moet als ik over een half jaar hier weg moet.’’

Fout op de kaart

Namens Henriët van den Beld heeft een adviseur begin april van dit jaar een concept-aanvraag voor legalisatie van de woningen ingediend. Volgens het bestemmingsplan uit 2009 is het hele complex bestemd voor wonen in het bestaande aantal woonhuizen. Volgens de plankaart is er maar één woning aanwezig. Te weten nummer 2/1. Dit lijkt een fout op de kaart te zijn.

Brief met afwijzing

Gemeente Heerde reageert schriftelijk op vragen

- Wat is de aanleiding dat de gemeente nu besluit dat de woningen illegaal zijn, terwijl de woningen al sinds eind jaren 80 permanent bewoond zijn?

Dat is naar boven gekomen in het kader van een bij de gemeente ingediend handhavingsverzoek.

Hoe kan het dan dat de gemeente dingen faciliteert als huisnummers, afvalbakken, postbussen voor woningen die er volgens haar niet zijn en er ook gemeentelijke belastingen voor heft? De huizen staan zelfs geregistreerd in de BAG (basisadministratie gebouwen).

Het inschrijven op een adres moet ingevolge de Wet basisregistratie personen plaatsvinden als iemand dit doorgeeft aan de gemeente. Het heffen van belastingen en toekennen van afvalcontainers staan los van de vraag of de bewoning al dan niet legaal geschiedt. Iedere actie die hier beschreven staat, heeft zijn eigen wettelijke kader. Die staan los van de andere wettelijke kaders en kunnen ook niet met elkaar in verbinding worden gebracht.

Hoe is het mogelijk dat de gemeentelijke administratie geen gegevens meer heeft over de oorsprong van de bebouwing, eventuele vergunningaanvragen voor aanleg van de appartementen en aanpassingen aan het gebouw?

Het klopt dat er geen gegevens meer aanwezig zijn in de gemeentelijke administratie. Dat is in het verleden gebeurd en er zijn geen aanwijzingen in het archief van de gemeente om hierop te kunnen antwoorden.

Kan het zijn dat er vanwege het ontbreken van gegevens in de archieven een fout gemaakt is in de registratie van de woningen bij het opstellen van het nu geldende bestemmingsplan?

Dat lijkt niet aan de orde te zijn, maar kan niet met 100 procent zekerheid worden uitgesloten.

Waarom moeten deze huurwoningen verdwijnen, terwijl er enorme woningnood is, vooral voor goedkopere huurwoningen die onder de huursubsidiegrens liggen?

De bewoning is strijdig met het bestemmingsplan en een vergunningtraject is in het verleden niet aan de orde geweest. Daarom heeft in het verleden geen gemeentelijke afweging plaatsgevonden of deze woningen voorzien in een goed woon- en leefklimaat en een veilige woonomgeving. Dit is een belangrijke afweging en staat los van de huidige woningmarkt.

Waar moeten de bewoners naartoe die door deze beslissing op straat komen te staan?

Die vraag is pas aan de orde als er daadwerkelijk een eind komt aan de bewoning. Voor nu is van toepassing dat er een vooraankondiging last onder dwangsom wordt verstuurd, met een termijn van 6 maanden om de bewoning te beëindigen. Als daaraan geen gevolg wordt gegeven volgt een last onder dwangsom met andermaal een begunstigingstermijn.

Is er nog een mogelijkheid voor de gemeente om de woningen alsnog te erkennen of te legaliseren?

Voor B en W is legalisatie op dit moment niet aan de orde. Het college wil eerst beleid afwachten over woningsplitsing en wil hier niet op vooruitlopen. Ook om precedentwerking ten opzichte van andere soortgelijke situaties in de gemeente te voorkomen.

Klopt het dat de wethouder van plan is in gesprek te gaan met de bewoners of eigenaars over deze situatie?