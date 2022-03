Gemeentebelang Boerenpartij voorlopig grote winnaar in Heerde, ChristenUnie/SGP levert zetel in

Politiek Heerde wil meer betaalbare woningen, de vraag is alleen waar

Er moet in de komende jaren flink gebouwd worden in de gemeente Heerde, maar bij voorkeur niet op agrarische grond. Daar zijn alle lijsttrekkers van de politieke partijen het wel over eens. De Ossenkamp in Wapenveld en de Bovenkamp in Heerde zijn onder andere in beeld als potentiële locaties.

