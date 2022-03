Gemeentebelang Boerenpartij winnaar in Heerde, CDA blijft met slechts twee stemmen meer de grootste

Uitslag verkiezingenSlechts twee stemmen (!) scheelde het ten opzichte van het CDA of GemeenteBelang Boerenpartij was ook de grootste partij van Heerde. Maar dat ze de grote winnaar zijn, is al voldoende voor Wim de Weerdt (76). De geëmotioneerde lijsttrekker kon zijn gelukkig niet op, nu GBP een extra zetel behaalde. ,,Dat ik dit nog mee mag maken.”

Zowel CDA als GBP behalen vier zetels, terwijl ChristenUnie/SGP er een inlevert. De partij van Gert van der Rhee moet het met drie zetels doen en is niet langer de grootste partij van Heerde. ,,Een harde klap”, zegt hij. ,,We zagen dit niet aankomen en zijn zeer teleurgesteld.”

Zwart scherm

Dat zijn de aanwezigen eerder op de avond ook over het lange wachten op de uitslag. Het is inmiddels 22.15 uur als Jan Willem Wiggers, burgemeester in Heerde, de microfoon in handen heeft. Hij spreekt de volle zaal in De Heerd toe, terwijl het scherm achter hem volledig zwart is. Eigenlijk had Wiggers hier nu de uitslagen van de eerste twee stembureaus willen opnoemen, maar hij moet zich verontschuldigen.

,,Een technisch probleem, helaas”, zegt hij beteuterd. ,,De uitslagen zijn er wel, maar ze komen niet over.” De peilingen hangen dus ergens in de lucht. ,,Maar ik heb ze gezien en het is erg spannend...” Hij buigt zijn hoofd. De zaal lacht hard en er klinkt tromgeroffel op de tafels. ,,De uitslagen moeten nou eenmaal definitief zijn, sorry.”

Tapbiertje

Een half uur later, als meerdere lijsttrekkers nog maar eens een tapbiertje achterover hebben geslagen, keert Wiggers terug. Nog steeds niet met een digitale uitslag, wel met een in elkaar geknutselde excel-versie. ,,Dan maar zo, maar we zijn er. En ook nog met een definitieve uitslag!”

Met GemeenteBelang Boerenpartij, de lokale vertegenwoordiger in Heerde, dus als grote winnaar. Ten opzichte van de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen behalen zij een extra zetel, nu ze er vier in handen hebben. ,,Dat ik dit nog mee mag maken”, zegt lijsttrekker De Weerdt als hij bij de bar staat voor een overwinningsbiertje.

Quote Iedereen hield er dan wel rekening mee, maar zoiets gaat niet vanzelf. We hebben er hard voor gewerkt. Wim de Weerdt (76), lijsttrekker GBP

,,We slepen hier gewoon de overwinning binnen... Hier hebben we als GBP jarenlang ons best voor gedaan. Iedereen hield er dan wel rekening mee, maar zoiets gaat niet vanzelf. We hebben er hard voor gewerkt.”

TUSSENKOP

Stephan Nienhaus, voorman van CDA, was blij dat zijn partij er opnieuw vier zetels uitsleepte. Met slechts twee stemmen meer dan GBP. ,,Als we er een hadden verloren, was ik niet verbaasd geweest. We waren bang dat de landelijke invloed op CDA een rol zou spelen, maar deze uitslag bewijst dat we op lokaal niveau goed bezig zijn. Ik ben dik tevreden.”

Weinig spannend

In Heerde vindt er, na twee gemeenteraadsverkiezingen met dezelfde uitslag, dus een verschuiving plaats. Zowel in 2014 als in 2018 waren ChristenUnie/SGP en CDA nog de grote winnaars met beide vier zetels, van de zeventien in totaal. GBP volgde beide keren met drie zetels.

Dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.