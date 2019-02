Gemist? Piet Paulusma weg bij SBS6, maar nog wel op de camping in Heerde. En: omzet drugslab Schuinesloot was dik 8 ton per maand

Zandenplas in Nunspeet zag aantal bezoekers bijna verdubbe­len in 2018

30 januari Met dank aan de warme zomer trokken recreatiegebieden de Zandenplas in Nunspeet, het Heerderstrand in Heerde en Kievitsveld in Epe vorig jaar een recordaantal bezoekers. In totaal beleefden in 2018 ruim 5,5 miljoen mensen een dagje uit op de twintig recreatiegebieden van Leisurelands.