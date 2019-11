Genisten uit Wezep boren op circuit in Heerde waterbron aan voor motocrossers

Voorzitter Gerrit-Jan Vierhuizen is in zijn nopjes met de nieuwe bron. ,,Het grootste probleem was het sproeien van de baan. We hebben steeds meer met extreme droogte te maken en als er teveel stof opwaait, moet de baan dicht. Het is wel motorsport hè?’’ In de voorbije zomers is het een aantal keer voorgekomen dat er op het circuit aan de Kamperweg om die reden niet gecrosst mocht worden.