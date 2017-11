Gerrianne op haar mooist én kwetsbaarst in ‘Over mijn lijk’

Alie en Reinier Rorije uit Wapenveld vonden het maar niks, het BNN-programma ‘Over mijn lijk’ over doodzieke jongeren. Waarom zou je een camera alles laten filmen? Tot hun dochter Gerrianne ziek wordt. Vanaf vanavond zijn op televisie haar laatste maanden te zien in... ‘Over mijn lijk’.

Quote Het wordt een avond met een lach en een traan.'' Alie Rorije In de woonkamer brandt een kaarsje bij een foto van Gerrianne. ,,Het is dezer dagen zo donker, we kunnen wel wat lichtpuntjes gebruiken.’’ Maar Alie en Reinier Rorije steken ook in de zomer een lichtje aan voor hun vorig jaar overleden dochter. ,,Is ze er toch een beetje bij.’’

Vanavond is Gerrianne te zien in de eerste aflevering van een nieuw seizoen Over mijn lijk. In het BNN-programma worden jonge, zieke mensen in de laatste fase van hun leven gevolgd. ,,We gaan samen kijken. Met het gehele gezin, dat hebben we afgesproken. We hebben alles met elkaar beleefd, samen voor haar gezorgd tot en met de laatste dag. Het wordt een avond met een lach en een traan’’, zegt Alie. Reinier knikt. ,,Makkelijk is het niet. Toen zij overleed, is een deel van mij met haar meegegaan.’’

Ze wilden er in eerste instantie niet aan: camera’s die alles filmen. In de meest heftige periode van hun leven. Gerrianne is hun jongste kind en enige dochter. Ze heeft drie grote broers. Die waren ook niet zo happig. ,,Maar ze stond er op: Gerrianne wilde meedoen aan Over mijn lijk.’’

Niet bang

Gerrianne had weke-delenkanker en een levensverwachting van nog maar een paar weken. Ze was niet bang voor de dood, maar wel verdrietig. ,,Ze had nog zóveel gewild. Anesthesist worden, trouwen, kinderen krijgen...’’

Volledig scherm Reinier en Alie Rorije wandelen veel met hond Ruby na het overlijden van hun dochter Gerrianne. © Vakfoto Van Der Beek Tegen de verwachting van de artsen in haalde ze haar zeventiende verjaardag. Volgens haar moeder was ze dolblij dat ze gevraagd werd en uiteindelijk mocht meedoen aan het programma. ,,Ze wilde iets van zichzelf achterlaten, weten dat ze niet vergeten zou worden. Misschien wel omdat ze zo jong was. Het was ook niet de vraag of wij wilden meewerken. Zij ging het gewoon doen, desnoods alleen. Dus ging er een camerateam mee met het uitzoeken van de steen op haar graf. Toen ging bij ons de knop om: dat laten we haar niet alleen doen.’’

Ook Reinier en Alie werden voorzien van microfoontjes en gevolgd. ,,Van tevoren denk je: wie doet in vredesnaam aan zo’n programma mee? Dat doe je toch niet! Wel dus. We hebben niet eens gemerkt dat we zijn gefilmd. Het ging zo natuurlijk. Ze zijn twee dagen voor haar dood nog bij ons geweest. Op verzoek van Gerrianne. Ze heeft tijdens haar ziekte ontzettend haar best gedaan om er elke keer mooi uit te zien. Was elke dag in de weer met kwastjes en make-up, ze droeg een pruik. Maar op het laatst was het klaar, mocht iedereen zien dat ze heel ziek was’’, zegt Alie.

Verdriet

Ze hebben veel aan elkaar, delen hun verdriet. ,,Reinier is niet zo’n prater, maar samen komen we er wel uit. ‘Pap’, zei ze dan, ‘wel met mama blijven praten over je gevoel. Bij elkaar blijven’. En dat doen we gelukkig. We wandelen veel. Met Ruby, de hond van Gerrianne. Ook zo bijzonder. Ze kreeg Ruby als pup voor haar zeventiende verjaardag. Zoals alle hondjes beet hij alles stuk. Maar hij sliep bij Gerrianne en liet de slangetjes die nodig waren voor toevoer van haar zuurstof ongemoeid.’’

Ze kijken uit naar de uitzendingen. ,,We hebben de eerste afleveringen gezien. Het zal fijn zijn haar stem te horen. Het zal bijzonder zijn haar zo rustig te zien. Ze voelde zich gedragen, wist waar ze heenging.’’

Zelf heeft Gerrianne niet naar de beelden gekeken. ,,BNN heeft op de dag dat ze zou sterven nog een ruwe versie van de beelden naar ons gestuurd. Maar ze hoefde het niet te zien. Alles was gezegd.’’

‘Over mijn lijk’, vanaf vanavond elke donderdag op NPO1, 22.25 uur