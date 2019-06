Gestolen amfibievoertuig van 25.000 euro gezien in Zwolle en Hattem

Het gestolen amfibievoertuig uit Wapenveld is op tweede paasdag in Hattem en Zwolle gezien. De legergroene achtwieler, die 25.000 euro waard is, is echter nog steeds niet teruggevonden. Dat werd vanavond bekend gemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

De politie hoopt op nieuwe tips.

Gestolen

Het legergroene amfibievoertuig, type 750 HDi van het Canadese merk Argo, werd in de nacht van zondag 21 op maandag 22 april gestolen uit een schuur aan de Werverdijk in Wapenveld. De eigenaar constateerde die ochtend dat zijn schuur was opengebroken en het voertuig was meegenomen.

Ford Transit

Op de dag van de diefstal is het voertuig mogelijk gezien in Zwolle en Hattem. De Argo stond toen op een aanhanger die werd getrokken door een witte bestelbus. Die bus, die op de Groteweg in Wapenveld gefilmd blijkt te zijn, is waarschijnlijk een Ford Transit uit het bouwjaar 2005 of ouder.

Populair

Het amfibievoertuig heeft een waarde van rond de 25.000 euro. Het voertuig is zo'n drie meter lang en anderhalve meter breed, is legergroen met zwart en heeft acht wielen met forse banden. Het transportmiddel is erg populair in de Verenigde Staten en Canada en kan zowel over land, als in het water rijden. Ook in Nederland kan het handig zijn zo'n voertuig te hebben, bijvoorbeeld bij hoog water.

Te koop