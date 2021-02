GGD krijgt complimenten in plaats van kritiek van Heerder gemeenteraad: ‘Ik ben hierdoor geraakt’

Verpleeg­huis in 't Harde op slot na coronagolf: zeven bewoners overleden

8 januari Corona slaat hard toe in verzorgingshuizen op de Noord-Veluwe. In Mariposa in ‘t Harde zijn in ruim een week tijd zeven bewoners overleden aan het virus. Het aantal besmettingen is opgelopen tot zeventien. Ook in De Bongerd in Hattem is de situatie zorgelijk, dertien bewoners zijn positief getest.